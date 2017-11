50 barnmorskestudenter kräver minst 33.000 i månadslön

I januari 2018 examineras cirka 65 nya barnmorskor i Stockholms län – av de har 50 studenter valt att skriva under debattartikeln om lönekrav som publicerats i Aftonbladet.

Övriga studenter avstår från att skriva under men stödjer lönekravet, erfar SVT Nyheter.

Totalt varje år examineras ungefär 105 barnmorskor i Stockholms län. Karolinska Institutet tar in 40 elever per termin och Sophiahemmet tar in 25 elever per år.