78 nya rapporterade dödsfall i covid-19

Sedan utbrottet startade har totalt 46 814 personer bekräftats smittade i Sverige, visar de senaste siffrorna.

2 232 personer har fått eller får intensivvård.

Under tisdagens presskonferens sa statsepidemiolog Anders Tegnell att en körning mot dödsregistret gjordes under dagen. Därför förväntades antalet döda vara högre under onsdagen.



Är det orsaken till att vi ser en högre siffra i dag?



– Ja, men den siffran är ändå relativt låg om vi jämför med tidigare veckor, säger Anders Tegnell till SVT under onsdagen.



I övrigt kommenterar han inte dagens inrapporterade siffror utan hänvisar till nästa myndighetsgemensamma presskonferens. Presskonferenserna kommer från och med nu hållas två gånger i veckan, under tisdagar och torsdagar.



– Vi har kommit till ett stadie då siffrorna inte rör sig så mycket och då är det bättre att vi kommenterar dem två gånger i veckan. Då har vi mer perspektiv och kan ge mer relevant information, säger Anders Tegnell.