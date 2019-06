8 900 kronor i skatt på Thailandsresa

Många har vant sig vid att det är hyfsat billigt att flyga. Eller ibland riktigt billigt. En orsak är att flyget, allra mest utrikesflyget, är helt befriat från skatter, det vill säga tax-free.

När vi åker bil är det energiskatt, koldioxidskatt och moms på bensin och diesel. På flyg finns i dag inga klimatskatter.

– Flyget skall betala sina miljökostnader, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Liknande saker sägs av politiker i flera partier. Men om flygresenärer skulle betala åtminstone samma miljöskatter som bensinen, så skulle det bli dramatiska skattepåslag på flyget.

Londonresa ett ton utsläpp

Naturvårdsverket har nya beräkningar på flygets utsläpp, framtagna av forskare på Chalmers. När man tar hänsyn till svenskars långa utrikesresor med mellanlandningar och höghöjdseffekter är utsläppen totalt tio megaton koldioxid. Det är lika mycket som biltrafiken. Och det är utrikesflyget som står för 93 procent.

På bensin betalar man i dag energiskatt på 2,62 kronor per liter. Plus koldioxidskatt 4,08 kronor, totalt 6,70 kronor per liter.

En flygresa till London ger ungefär ett ton utsläpp. Det finns förstås variationer beroende på flygplanstyp, och framför allt hur fullbelagt flygplanet är, men detta är ett kvalificerat genomsnittsvärde enligt forskarna på Chalmers.

Då skulle motsvarande miljöskatter på Londonresan bli 2 991 kronor, bara i skatt. Plus biljettpriset. Flygskatten är som jämförelse i dag 60 kronor.

Skatteökning – 20 gånger

En Thailandsresa ger tre ton. Dagens flygskatt är maxbeloppet 400 kronor. Miljöskatten skulle bli 8 963 kronor. Skatten skulle öka mer än 20 gånger.

Många flygbiljetter skulle alltså bli två- tre gånger dyrare om flyget skulle få samma miljöskatter som bilar har. Då har vi ändå inte lagt på moms på skatterna, som man gör på bensinen. Där ju totala skatten är cirka 10 kronor litern.

Men infrastrukturminister Tomas Eneroth är ändå tveksam.

– Jag tror inte nu det är möjligt, det skulle få för stora effekter. Men vi måste hitta sätt både med beskattning och andra styrmedel förändrar flyget. Och både du och jag måste fundera på hur vi flyger.