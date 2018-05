Abba om nya musiken: Popdänga

För Aftonbladet berättar de att låtarna heter ”Don't shut me down” och ”I still have faith in you”, och att den första är ”en popdänga” och den andra mer svårkategoriserad.

– Det är 6/8-delstakt, så man kan inte dansa disco till den, säger Benny Andersson till tidningen.

Det var förra veckan som nyheten om att Abba ger ut ny musik efter 35 år slog ned som en bomb i nöjesvärlden.

Nyheten kom strax efter det att gruppen aviserat att de återförenas i en stor global tv-show i december i form av fyra digitalt framställda ”abbatarer”. Showen, där de digitala kopiorna av Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad och Agnetha Fältskog sänds av brittiska BBC och amerikanska NBC.