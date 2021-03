Advokaten om encrobevisen: Avlyssningen helt godtycklig och urskillningslös

Advokat Thomas Olsson företräder just nu en klient i ett annat stort rättsfall mot gängkriminella, där han lämnat in en begäran om att all bevisning som består av encrochat-material ska avvisas.

– Skälet är att vi anser att den åtgärd som vidtagits för att inhämta materialet har varit olaglig, säger han i kvällens Aktuellt.

Knäcktes 2020

Kommunikationstjänsten Encrochat, som var populär inom den organiserade brottsligheten, knäcktes av fransk polis våren 2020. Under flera månader kunde man samla in miljontals meddelanden från telefoner som använde tjänsten och kunde i realtid följa vad användarna skrev, oavsett vilket land de befann sig i.

– Man har använt sig av hemlig dataavläsning mot personer som befinner sig i Sverige. Det är inte tillåtet vare sig enligt internationell eller svensk rätt. Avlyssningen är helt godtycklig och urskillningslös.

”Ingen kränkning”

Men Daniel Larsson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, hävdar motsatsen och är övertygad om att bevisningen inte kommer att ogillas.

– Man kan absolut använde den, vi har fri bevisprövning i Sverige och det är bara i extrema undantagsfall som bevisning ska avvisas. Till exempel om den tillkommit genom tortyr.

– Här har franska myndigheter med stöd av fransk lag inhämtat den här informationen, som sen svenska åklagare begärt in för att använda i svenska förundersökningar. Använder man en utländsk kommunikationstjänst så får man räkna med att sådant här kan hända, så det är absolut ingen kränkning, säger Daniel Larsson.