Foto: Anders Mohlin/SVT

Akilov: Jag ser mig som en soldat

Rakhmat Akilov fick utveckla sin relation till terrorrörelsen IS när han förhördes av sin advokat Johan Eriksson.

– Jag är soldat och jag har tagit emot en uppmaning från IS att delta i terrordåd, säger han under dagens rättegång.