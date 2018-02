Akilovs ord minuter efter terrordådet: ”Byxorna har brunnit, trodde det skulle explodera”

SVT Nyheter har tidigare kartlagt den flyktväg som den misstänkte terroristen Rakhmat Akilov tagit efter attacken på Drottninggatan i Stockholm förra året.

Under onsdagseftermiddagen var det dags för åklagarsidan att presentera sin bild. Steg för steg jobbade sig åklagare Hans Ihrman igenom det som han menar varit Akilovs flyktväg.

Strax före klockan 15.00 den 7 april 2017 har Akilov tagit sikte mot Arlanda, menar åklagaren. Bara några minuter efter terrordådet.

– Vid den här tidpunkten fanns det ingen uppfattning över huvud taget var föraren till lastbilen fanns, sade Hans Ihrman.

Han har varit nere i tunnelbanan och vänt upp på Vasagatan. Sätter sig på snabbtåget ut mot Arlanda flygplats, och skickar enligt åklagarsidan ett meddelande till en av sina kontakter i en chatt-app på telefonen. Några minuter efter klockan 15 skriver han:

”Okej, tåget har gått”

Ytterligare några minuter senare i meddelandet lyder som följer:

”Byxorna har brunnit, jag trodde att det skulle explodera, men det blev inte. Tio personer har dött”.

En timme och 20 minuter på Arlanda

Under resan ut mot Arlanda tar Akilov en bild på sin hand, och skriver:

”Det var betongblockar i mitten. Jag tappade kontrollen och körde in i butiken”.

Klockan 15.33 anländer Rakhmat Akilov till flygplatsen. Detta är åklagarens beskrivning om vad den terroråtalade hade för sig, timmen efter terrordådet i Stockholm.

Under en timme och 20 minuter befinner sig Akilov på flygplatsen, under denna tid vet utredarna inte vad den åtalade har ägnat sig åt, konstaterade åklagare Hans Ihrman under sin framställan.

Berättelsen om eftermiddagen den 7 april är minst sagt dramatisk. Från Akilovs kvartslånga bussresa från flygplatsen till Märsta, via pressträffen med polisen vid klockan 17.30 där man gick ut med bild på den misstänkte, och fram till gripandet strax före klockan 20.00.

”Våra klienter är jättetacksamma”

Under onsdagseftermiddagen höll flera offrens advokater en pressträff för att kommentera det faktum att åhörarna tvingades lämna rättssalen under ett visst känsligt läge.

– Våra klienter är som sagt jättetacksamma för att det är lyckta dörrar, säger hon och syftar på att rätten stängde dörrarna när en känslig film visades på onsdagen, sade advokat Jessica Sandström, och fortsatte:

Det är mycket smärtsamt för våra klienter att gå igenom allt material.

Ännu har inte Rakhmat Akilov själv uttalat sig. Iförd häktets gröna kläder sitter han på en stol i rättssalen och gör inte mycket väsen av sig. Lyssnar på tolken som översätter till ryska, skruvar lite på sig i stolen i bland och sitter lite ihopsjunken. Han är avmagrad.

Först på tisdag nästa vecka väntas den misstänkte terroristen höras i rätten.