Hon tvingades sälja sex: ”Var som ett levande kontokort”

Alexandra, som egentligen heter något annat, var 17 år när hon träffade pojkvännen Konstantin. De ville tjäna pengar för att kunna starta ett liv tillsammans och Alexandra övertalades att sälja sex i Sverige.

– Min första tanke var ändå nej, det är väl klart att jag inte kan sälja min kropp. Men vi pratade om det mer och mer, han berättade om hur mycket de svenska männen betalade. Det var helt ofattbara summor. Efter ett par veckor så skulle vi kunna åka tillbaka igen till Rumänien och starta vårt nya liv tillsammans med våra barn, säger hon i dokumentären.

”Groomar in unga kvinnor”

Men väl i Sverige spärrades hon in i en lägenhet av Konstantin och hans vän Stefan, som sedan våldtog och misshandlade henne – och tvingade henne att sälja sex under dygnets alla timmar. Männen behöll själva allt som Alexandra tjänade.

Polisen känner väl igen mönstret, som de kallar för “loverboy-metoden”.

– Den går ut på att man använder kärleken som ett sätt att grooma in unga kvinnor i prostitution. Förövaren får kvinnan till den punkten att hon blir dökär i honom, då lägger han in den här stöten som tar henne vidare in i prostitution, säger Simon Häggström.

– Det är en metod som är vanlig bland de rumänska hallickarna och har slagit sönder livet för väldigt många unga kvinnor.

Serien ”En kropp till salu” följer Alexandra och två andra kvinnors fall. Den består av fyra avsnitt, varav det första finns att se nu på SVT Play.