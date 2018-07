All tågtrafik till och från övre Norrland inställd tills måndag kväll

Det brinner norr om Vännäs längs järnvägsspåret på en sträcka om en halv mil. Det har varit stopp på sträckan sedan lördagen och även under söndagen ställs tåg in.

– Det har brunnit sedan igår (lördag) och den senaste prognosen vi fått är att branden ska vara släckt ikväll (söndag). Men att tågtrafiken kommer behöva vara avstängd fram till måndag kväll, säger Dan Olofsson vid SJ:s pressjour till SVT Nyheter.

Godståg kan ligga bakom

Branden tros ha startat av ett godståg som börjat brinna på lördagseftermiddagen. SJ trafikerar sträckan med nattåg mellan Göteborg, Stockholm, Luleå och Narvik.

– Det finns bara ett spår som trafikerar de berörda sträckorna och därför blir det extra känsligt när det inte kan användas, säger Dan Olofsson.

Inga ersättningsbussar

Under lördagen stoppades fyra nattåg och under söndagen ställdes fyra stycken in. Även Norrtåg trafikerar den berörda sträckan och ersätter sina inställda tåg med buss istället.

Men SJ kan inte sätta in någon ersättningstrafik.

– Vi kommer istället att ordna så att de resenärer som behöver får bo på hotell, vi kan inte sätta in bussar för så långa sträckor. Det skulle dessutom kräva åtta bussar för att ersätta ett nattåg, säger Dan Olofsson vid SJ:s pressjour.

Betalar tillbaka

De resenärer som drabbats uppmanas istället att själva boka om sin resa, om möjligt.

– Det enklaste är att boka om sin resa själv. Vi betalar tillbaka biljetter och kompenserar extra. Löser man resan på annat sätt, till exempel genom att flyga eller åka buss, kompenserar vi för det, säger Dan Olofsson.

Högtryck kundtjänst

Det är just nu långa köer till SJ:s kundtjänst och kan därför vara svårt att komma fram. SJ har satt in extra resurser. Det höga trycket beror utöver det här tågstoppet på den pågående avstängningen av Getingmidjan i Stockholm.

Behöver man resa till övre Norrland idag rekommenderar SJ att man söker andra alternativ.