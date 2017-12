Alla med hepatit C skulle kunna botas i Sverige – men priset är för högt

Hepatit C är en leversjukdom och orsakas av ett virus som framförallt sprids via blod. Det vanligaste sättet att smittas är genom att injicera droger med orena sprutor, men viruset kan också överföras vid tatuering och piercing med smutsiga nålar och via sexuella kontakter. Hepatit C-viruset orsakar en inflammation i levern och kan på sikt leda till skrumplever och levercancer och i värsta fall döden. Sedan 2014 finns mycket effektiva antivirala läkemedel mot sjukdomen som läker ut infektionen i över 90 procent av fallen. Mellan 35.000 och 45.000 personer har diagnostiserats med hepatit C i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar. Drygt 6.000 personer har behandlats med de nya läkemedlen. Källa: Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden, TLV