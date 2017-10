Alla program med den anklagade TV4-profilen ställs in

Flera kvinnor har gått ut på sociala medier under #Metoo och berättat att de utsatts för övergrepp och sexuella trakasserier av den folkkäre programledaren som under många år lett olika tv-program som Äntligen hemma och Deal or no deal.

– Det är bedrövligt och upprörande, verkligen inte okej, säger Åsa Sjöberg, TV4:s innehållsdirektör, till TV4-nyheterna.

Samtidigt kommenterar Martin Timell själv uppgifterna för första gången och erkänner tafsande samt säger att han ska ringa runt och be om ursäkt samt söka hjälp.

– Jag har inte fattat att jag har gjort folk jävligt illa. Jag har inte fattat att mitt beteende har varit grovt föråldrat, säger programledaren till Expressen.

– Jag har gjort saker som jag inte har menat något illa med. Som inte har varit avsedda som sexuella trakasserier.

SVT Nyheter har varit i kontakt med Martin Timell, som avböjer att ge ytterligare kommentarer och hänvisar till intervjun han gjort med Expressen. I intervjun säger han också att han tycker det var ett klokt beslut av TV4 att ta honom ur tjänst och att han är chockad över att han gjort så mycket fel.

Problem på redaktionen under långt tid

Redan under torsdagen togs Timell ur tjänst och under fredagen meddelade TV-kanalen att de program som han skulle medverkat i under hösten inte kommer att sändas.

Flera medarbetare har berättat för Expressen att Martin Timell har kränkt sina medarbetare på olika sätt och produktionsbolaget Meter uppger för SVT Nyheter att det funnits stora problem på Äntligen hemma-redaktionen i flera års tid, något som man försökt att jobba på.

– De nya uppgifter som nått oss är allvarliga och rimmar väldigt illa med det vi står för. De motsäger också den information vi hittills fått – att förändringarna som förra året vidtogs inom produktionen gällande arbetsmiljö, kultur och ledarskap har lett till att man kommit till rätta med de missförhållanden som tidigare uppdagats, säger Åsa Sjöberg i ett pressmeddelande.

Håller inte med om tystnadskultur

Till TV4-nyheterna säger Åsa Sjöberg att man nu ska utreda de uppgifterna som framkommit noggrant och därför tar Martin Timell nu timeout. Hon vill inte hålla med den om kritik om en tystnadskultur som framkommit internt och där flera vittnat om att ledningen känt till det här men inte gjort tillräckligt.

– Det håller jag inte med om. Vi har känt till att det varit problem men har nu fått veta att arbetsmiljön inte förändrats som vi trodde. Men nu finns det verkligen anledning att reflektera på om vi kunde gjort på ett annat sätt.