Allvarliga brister inom äldreomsorgen – 1 700 boenden ska granskas

Coronaviruset fortsätter sin framfart. Hittills har minst 350 000 personer dött till följd av viruset. I Sverige har 4 220 bekräftats döda till följd av viruset, 95 av dem har rapporterats in sedan i tisdags.

– Det är väldigt tråkigt att så många har fått sätta livet till under den här pandemin, säger Anders Tegnell, Sveriges statsepidemiolog.

Många tips via ny tjänst

Under onsdagens presskonferens med myndigheterna berättade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att det sedan i mitten av mars kommit in 3 000 riskindikationer till dem. Många via tipstjänsten där vårdpersonal anonymt kan berätta om händelser. Ungefär 40 procent av dem bedömer Ivo vara av allvarlig karaktär.

– Andelen allvarliga riskindikationer ökar. Det är risker för patienter och brukare som vi måste agera på. Äldreomsorgen sticker ut, säger Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo.

Ny omfattande tillsyn

För några veckor sedan genomförde Ivo en tillsyn som omfattande fler än 1 000 verksamheter, inom framför allt äldreomsorgen.

I var tionde verksamhet har Ivo identifierat brister av allvarlig karaktär. Det finns uppgifter om att personer på äldreboenden inte har fått en individuell bedömning av läkare.

– Vi har startat en tillsyn av detta vid landets 1 700 särskilda boenden för äldre, för att se om de får vård och behandling utifrån sina individuella behov, säger Sofia Wallström.