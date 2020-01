UD utreder evakuering av svenskar

Det finska flygbolaget Finnair ställer in sina flygningar mellan Helsingfors och Peking (Beijing Daxing International Airport) från och med den 5 februari till den 29 mars. Även flygningarna mellan Helsingfors och Nanjing ställs in under perioden 8 februari till 29 mars.

Däremot fortsätter Finnair att flyga till Pekings internationella flygplats, Shanghai, Hongkong och Guangzhou.