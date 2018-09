Amerikanska dokument: Bildt gav förhandsinformation om ubåtar till USA

Carl Bildt (M) blev som riksdagsledamot känd som en stark kritiker av regeringens agerande kring de misstänkta ubåtskränkningarna mot Sverige. Han var ledamot i den ubåtsskyddskommission som tillsattes under ledning av tidigare försvarsminister Sven Andersson (S), och som 1983 slog fast att kränkningarna utförts av dåvarande Sovjetunionen.

Under det tidiga 1980-talet hade det Kalla kriget mellan Öst och Väst förvärrats och spänningen ökade mellan supermakterna Sovjet och USA. Sverige skulle förhålla sig neutralt mellan blocken. Den svenska linjen var en balansgång som statsminister Olof Palme (S) höll hårt på i den politiska debatten.

Kommissionens rapport ledde till att den dåvarande socialdemokratiska regeringen under Olof Palme skickade en skarp svensk protestnot till den sovjetiska ledningen. Samtidigt orsakade Carl Bildt inhemsk debatt när han strax efter presentationen av rapporten besökte USA för möten med amerikanska företrädare.

Resan föranledde ett unikt uttalande där regeringen Palme i mycket skarpa ordalag kritiserade Bildt för att ha underminerat svensk utrikespolitik.

Informerade redan innan

Dokument, som numera är offentliga, visar att Carl Bildt i själva verket hade informerat USA redan innan rapporten lades fram.

En vecka tidigare hade han enligt ett dokument tipsat om huvudslutsatsen, att det var Sovjet som låg bakom kränkningarna. I ett telegram daterat 19 april 1983 rapporterar ambassaden:

”MODERATE MP AND COMMISSION MEMBER CARL BILDT HAS VIRTUALLY CONFIRMED THAT THE REPORT WILL CHARGE THAT THE INTRUDING SUBS HAVE BEEN FROM THE WARSAW PACT.”

Dagen innan rapporten läggs fram får ambassaden enligt ett annat telegram ta del av hela kommissionsrapporten. Och Bildt informerar om att regeringen förbereder en protestnot. Han förutspår också, enligt dokumentet, att svenska folket kommer att bli chockat av rapportens beskrivning av intrångens omfattning.

”Källan ska skyddas”

Ambassaden skriver att deras källa skall skyddas fullt ut i sin rapport från 25 april 1983:

”MODERATE (CONSERVATIVE) MP AND SUB COMMISSION MEMBER CARL BILDT (PLEASE PROTECT FULLY) HAS GIVEN US A PREVIEW OF THE COMMISSION REPORT WHICH WILL BE PUBLISHED TOMORROW. /.../ BILDT THINKS THE SWEDISH PUBLIC WILL BE SHOCKED BY THE REPORT'S DESCRIPTION OF THE SCOPE OF THE INTRUSIONS”

Ubåtsskyddskommissionens slutsats om Sovjet presenterades underhand för statsministern 12 april. Och det fanns många spekulationer. Men tack vare Bildt fick ambassaden uppgiften direkt från en av medlemmarna i kommissionen.

Carl Bildt förnekar i dag att han en vecka före presentationen skulle ha gett USA den typ av bekräftelse som beskrivs i ett av telegrammen.

– Jag hade inte bekräftat vid den tidpunkten.

Hänvisar till avliden

När det gäller den information som Bildt lämnade dagen före offentliggörandet hävdar han att han – trots telegrammets formulering om en ”preview” – aldrig visade upp rapporten utan bara gav en muntlig beskrivning.

Och när det gäller bakgrunden uppger Carl Bildt att han agerade på uppdrag av kommissionens sedan länge avlidne ordförande, tidigare försvarsministern Sven Andersson (S). Bildt hävdar att Andersson samordnade information till flera olika parter, även den sovjetiska ambassaden.

– Det var en muntlig information. Allt sånt här koordinerades av Sven Andersson.

Varför skulle Sven Andersson ha överlåtit på dig, en hyggligt ung riksdagsledamot, att sköta information till amerikanerna?

– Jag höll på att säga det får du fråga honom, men det kan du ju inte. Men så var det i alla fall.

Tidigare statsminister Ingvar Carlsson (S) tillbakavisar kategoriskt att Sven Andersson skulle ha kunnat ge något uppdrag till Carl Bildt.