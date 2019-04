Amnesty: Svensk polis måste bli bättre på att utreda våldtäkter

I rapporten ”Time for change: Justice for rape survivors in the Nordic countries”kartlägger Amnesty International hur myndigheterna hanterar våldtäkter i de nordiska länderna. Organisationen kommer med skarp kritik mot bland annat Sverige.

Få fall till åtal

Enligt rapporten polisanmäldes 5236 våldtäkter mot personer över 15 år i Sverige under 2017. Bara 346 av dem gick vidare till åtal – och i 236 fall ledde det till fällande dom.

Enligt Amnesty International prioriteras våldtäktsutredningar ner då polisen i stället fokuserar på annan grov brottslighet. Samtidigt slår de fast att polisen inte följer sina egna riktlinjer för hur våldtäkter ska utredas. Det finns, enligt rapporten, stora geografiska skillnader för hur väl riktlinjerna följs. Där de följs är det också fler fall som leder till åtal, enligt rapporten.

– Om det nu finns metoder för att höja kvaliteten i våldtäktsutredningar, och därmed kunna väcka fler åtal, måste de ju användas av alla poliser och åklagare som arbetar med de här brotten. Utredarnas kunskaper och förmåga måste stärkas, säger Katarina Bergehed, en av rapportens huvudförfattare.

Polisen självkritisk

Ulf Johansson, regionchef för polisen i Stockholm och också sitter i den nationella ledningsgruppen, är självkritisk. I en intervju med Sveriges Radio, med anledning av rapporten, konstaterar han polisen måste öka kvaliteten på våldtäktsutredningarna.

– Vi måste vara självkritiska och måste som organisation göra mer, säger han.