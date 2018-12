Anders Ygeman om C och L: ”Har analyserat kraven”

Mötet inleddes igår eftermiddag och avslutades i dag efter lunch. Syftet med mötet, som varit inplanerat sedan länge, var i första hand att dra upp riktlinjerna inför partiets kongress i Örebro i vår. Men partiledare Stefan Löfven hann även med att redogöra om det politiska läget.

Kraven från C och L

I veckan har både Centerpartiet och Liberalerna kommit med med varsin kravlista till Stefan Löfven om ett antal politiska reformer som partierna vill se för att de ska släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Det handlar bland annat om sänkta eller slopade skatter, och reformer på bostadsmarknaden.

När företrädarna för Socialdemokraterna lämnade Bommersvik under lördagen var det ingen som ville gå in på några detaljer om vad som sagts under helgen.

– Vi är olika partier av en orsak. Det är tuffa krav, och det måste behandlas i en särskild ordning, säger Karin Wanngård (S) till SVT Nyheter.

Även Anders Ygeman (S) var sparsam med sina kommentarer.

– Vi har analyserat kraven och kommer komma med ett svar, säger han.

Finns det en gräns för hur långt Socialdemokraterna kan gå?

– Självklart. Vi har ett uppdrag från våra väljare att få igenom en socialdemokratisk politik. Jag tror att vi behöver fokusera på de punkter som förenar oss och inte bara det som skiljer oss.

”Fullt mandat att förhandla”

På måndag klockan 09.30 kommer talman Andreas Norlén att hålla en presskonferens om fortsättningen i regeringsbildningen.

Enligt Karin Wanngård har Stefan Löfven fullt stöd från partistyrelsen i förhandlingarna med Centerpartiet och Liberalerna.

– Han har fullt mandat att förhandla och göra upp om regeringen, säger hon.