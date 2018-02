Spela 14 feb 09.15 Foto: Anders Mohlin, SVT/TT/Polisen

Andra rättegångsdagen mot Akilov – detta händer i dag

En grundlig genomgång, steg för steg – om timmarna före, de dramatiska minuterna under terrorattacken och jakten på gärningsmannen efter dådet i Stockholm förra våren. Kartläggningen av Rakhmat Akilovs förehavanden under hela terrordygnet den 7 april 2017 var åklagarens fokus under hela den andra rättegångsdagen. SVT Nyheter rapporterar direkt.