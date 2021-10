Andréas hackades i SVT:s experiment: “Just nu kan vem som helst kapa din digitala identitet”

Förra året utsattes 1,9 miljoner svenskar för försök till ID-kapning och drygt 200 000 fick sin identitet kapad. I nästan 75 procent av fallen skedde kontakt med offren via e-post. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo.

I SVT:s dokumentärserie används fyra hackare för att attackera privatpersoner och företag med syftet att visa hur sårbara vi är i vårt uppkopplade samhälle.

– Vi jobbar som professionella hackare, men är goda. Vi gör intrång i IT-system hos företag på deras beställning, för att hitta svagheter som de sedan kan åtgärda, säger Linus Kvarnhammar.

Falska inloggningssidor – vanligt sätt att få tag i lösenord

20 personer bjöds in till SVT med information om att de skulle intervjuas och delta i ett digitalt experiment. Deltagarna fick gå in på en webbsida för att fylla i en enkät. Där kunde de registrera sig antingen genom att skapa ett nytt konto eller via sitt inlogg på exempelvis Facebook eller Google. Men hemsidan var falsk och hackarna fick på så sätt tag på allas användarnamn och lösenord.

”Jag har inget att dölja”

– Jag känner själv att jag naiv när det gäller lösenord. Jag är en vanlig person, har ett vanligt namn, vem skulle ge sig på mig? Jag har inget att dölja, säger deltagaren Frida Nilsson i dokumentären.

Hackarna provade många angreppssätt för att komma in på deltagarnas andra konton, i vissa fall räckte det med att använda samma lösenord som de precis fått tag på, i andra fall fick de leta efter ytterligare mejladresser och läckta lösenord på internet.

”Jag har ditt pass, jag har ditt allt!”

På Frida Nilssons konton hittade de bland annat en bild på hennes pass, som till exempel skulle kunna användas vid ID-kapning och i förlängningen bedrägeri.

– Organiserad brottslighet har flyttat ut på internet, så genom att få tag på ditt pass kan jag gå ut och köpa tio Iphone och Playstation 5. Och det är väldigt svårt att säga att det inte var du, för jag har ditt pass, ditt allt! säger hackaren David Jacoby.

Vill du veta mer om vad hackarna kan komma åt och vad de mer hittade på Fridas konton? Se första delen av Hackad, tisdag 19 oktober kl 21.00 på SVT1 eller redan nu på SVT Play.