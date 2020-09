Anmälan till högskoleprovet allt mer kaotisk

Runt 50 000 personer, nästan dubbelt så många än vad det finns plats till, har ställt sig kö för att få anmäla sig till högskoleprovet i oktober. Men väntetiden är lång. Vid 15-tiden, sju timmar efter det att slussen öppnade, har endast runt 10 000 personer betats av.

– Vi har varit medvetna om att det skulle kunna bli långa väntetider, säger Peter Honeth, nationell provsamordnare, till TT.

De som ville kunde sätta sig i ett digitalt väntrum mellan 7 och 8 på morgon där könumren lottades ut. Efter det hanteras de personer som ställer sig i kö för att anmäla sig i tur och ordning. På förmiddagen var prognosen att de som var sist i kön skulle behöva vänta i tolv timmar på att anmäla sig. Om väntetiden drar ut ännu längre på tiden är det bara att hålla sig vaken och vänta som gäller.

– Så ser systemet ut. Just nu handlar det snarare om sent i kväll, men jag kan inte säga exakt hur det här kommer att se ut för dem som kommer in allra senast, säger Honeth.

Flera problem

Det har också varit problem med betalningen till anmälningsavgiften. Flera personer vittnar på Facebook om att de efter lång tid i kön inte kunnat betala, blivit utslängda, fått börja köa på nytt och gett upp när de insett att de hamnat sist i kön.

”Teknikerna håller på och undersöker det och vi återkommer så snart vi vet mer”, skriver Universitets- och högskolerådet (UHR) på Facebook.

Strax efter åtta på morgonen blev dessutom trycket så högt på systemet att det fick pausas för att hinna jobba i kapp.

– Det var en kontrollerad paus. Man försöker kalibrera in att man ska kunna ta in nya anmälningar i så snabb takt som möjligt. Då hamnade man över det tak som systemet klarar och man fick sänka hastigheten lite, säger Peter Honeth.

Könummer innebär inte säkrad plats

Det finns i år 27 600 platser till provet men ett könummer innebär alltså inte en säkrad plats.

– Man är inte garanterad en plats för att man får ett könummer. En plats har du när du gjort klart din anmälan och det har du gjort när du har betalat anmälningsavgiften, säger Karin Andrén, vid UHR:s presstjänst.

Det har också kommit larm om att personer kan smita före i kön, men Andrén säger till Expressen att man har koll på fuskarna.

– Vi är medvetna om detta och vi kan se vilka som använder den här metoden. Vi kommer att vidta repressalier mot dem.