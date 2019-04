Många offer har blivit av med sin mobiltelefon, sin jacka, sina skor eller sina hörlurar. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT

Anmälningar om rån mot barn ökar kraftigt

Antalet anmälningar om rån mot personer under 18 år ökar. 2018 var ett rekordår och preliminära siffror från första kvartalet 2019 visar att ökningen fortsätter. Många av offren är unga – under det första kvartalet i år har 257 anmälningar om rån mot barn under 15 år kommit in till polisen, visar statistik som SVT Nyheter tagit del av.

Den senaste tiden har man kunnat läsa en rad historier om barn som rånats, till exempel på väg hem från skolan eller på väg till fotbollsträningen. Många offer har vittnat om att de blivit omringade av killar och tjejer, ofta i gäng, och sen blivit avtvingade mobiltelefon, hörlurar, jacka eller skor. Ibland har våld använts, ibland har det räckt med att skrämma offret. Och anmälningarna om rån mot barn har också ökat de senaste åren. 2018 var ett rekordår med 1 896 anmälningar om rån mot personer under 18 år. Foto: SVT Grafik Dessutom visar preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, att 2019 kan bli än värre. Under det första kvartalet 2019 har 606 anmälningar om rån mot barn kommit in till polisen, jämfört med 428 under samma period 2018. Om trenden håller i sig kommer årets siffra att landa på långt över 2 000 anmälningar. Stor ökning i Stockholm och Syd Utvecklingen ser inte likadan ut i hela landet. Det är framförallt anmälningarna i polisregion Stockholm, men även till viss del polisregion Syd, som drar upp siffrorna det första kvartalet. På andra ställen i landet, till exempel i region Väst, har antalet anmälningar minskat det första kvartalet. Dock från en väldigt hög nivå 2018. Foto: SVT Grafik I Brå:s statistik kan man inte se vilken ålder det är på dem som anmäler att de blivit utsatta för rån. Man vet bara att de är under 18 år. Därför har SVT Nyheter också begärt ut siffror från polisen om målsägandes ålder i samtliga polisanmälningar från det första kvartalet 2019. Vi kan då se att de flesta offer är mellan 14 och 16 år men att drygt 40 procent av de som gjort en anmälan är under 15 år. Foto: SVT Grafik Dyra kläder ökar risken Ferhat Kalkan är polisinspektör och gruppchef på Farstapolisen i södra Stockholm och har haft många utredningar om rån mot barn på sitt bord. Han ser också en ökning och kallar trenden oroväckande. En av förklaringarna till ökningen tror han har att göra med att unga i dag har på sig dyrare kläder. – Många har dyra telefoner och exklusiva hörlurar, eller värdefulla jackor, Hugo Boss-mössor, Gucci-halsdukar och speciella Nike-skor som kostar flera tusen kronor. Det här kan öka risken för att ett barn kan bli utsatt för en brottslig gärning. Enligt Ferhat Kalkan kan man se en röd tråd i det tillvägagångssätt som rånarna använder. – Man agerar ofta i grupp och söker ofta upp en ensam person som man omringar. Fysiskt våld brukar inte behövas, blotta närvaron gör att offret lyder. Men man kan också hota med våld, eller att man har vapen på sig. ”Vissa individer måste plockas bort” Rån mot barn är ett prioriterat brott för polisen och den senaste tiden har man gjort gripanden i flera städer. I början av april grep Stockholmspolisen sju minderåriga misstänkta för att ha rånat och misshandlat barn och unga i främst Liljeholmen, Hägersten och Bromma. Och bara en dag senare grep polisen i Göteborg sju ungdomar misstänkta för omkring femton personrån på Hisingen i Göteborg. – Vissa individer måste plockas bort, eftersom de också kan dra med sig andra i den här brottsligheten. Vi kan se att grupptryck och rädsla gör att unga som inte skulle ha ägnat sig åt detta ändå gör det, säger Ferhat Kalkan. Han anser också att rånarnas vårdnadshavare är en stor del av problemet. – Många verkar sakna insikt om vad deras barn sysslar med. För mig är det en gåta att föräldrarna tror på sina barn, trots att vi vid en husrannsakan kan hitta flera dyra jackor. Vi har också utredningar där unga personer begått rån i andra delar av Stockholm sent på kvällen – undrar man inte var ens barn är? Faktaruta: Så är Sveriges län fördelade inom Polismyndighetens sju regioner Faktaruta: Så är Sveriges län fördelade inom Polismyndighetens sju regioner Visa Region Bergslagen

Dalarnas Län

Värmlands Län

Örebro Län Region Mitt

Gävleborgs Län

Uppsala Län

Västmanlands Län Region Nord

Jämtlands Län

Norrbottens Län

Västerbottens Län

Västernorrlands Län Region Stockholm

Stockholms Län

Gotlands Län Region Syd

Blekinge Län

Kalmar Län

Kronobergs Län

Skåne Län Region Väst

Hallands Län

Västra Götalands Län Region Öst

Jönköpings Län

Södermanlands Län

Östergötlands Län Dela Dela

