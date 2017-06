Anna Kinberg Batra om kritiken

Anna Kinberg Batra möblerar om i partitoppen. Tomas Tobé kommer inte längre att vara partisekreterare utan får istället det uppdrag som Beatrice Ask hittills har haft – som rättspolitisk talesperson. Vad Beatrice Ask kommer få för uppgifter uppgavs inte den presskonferens som partiledaren höll under fredagen.

– Jag tänker sitta kvar men jag tänker också ta till mig av kritiken, säger Anna Kinberg Batra.