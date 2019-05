Annie Lööf (C): MP ett tillväxtfientligt parti

C-ledaren Annie Lööf menar att Miljöpartiet är ett ”tillväxtfientligt” parti som fått utsläppen att öka under tiden i regeringsställning, i motsats till hur det såg ut när Alliansen styrde.

Det beror på att Alliansen regerade under en lågkonjunktur och i tider där oljepriset hjälpte till, menar MP:s språkrör Per Bolund.

När klimatet debatterades i SVT:s Morgonstudion betonade Annie Lööf att utsläppen minskade under Alliansens tid vid regeringsmakten. – Vi både sänkte utsläppen och ökade tillväxten. Efter fem år med en miljöpartistisk miljöminister så har utsläppen nu ökat, säger hon. Hon menar att företag och innovation är en ”hävstång” i en grön omställning. Bolund: ”Vi gör vad som behövs” Per Bolund säger å andra sidan att MP inte alls är något tillväxtfientligt parti, utan att man gör vad som behövs för att rädda klimatet. – När vi kom till regeringskansliet hade vi inga miljöförslag att bygga på över huvud taget. Vi var tvungna att börja bygga från noll, säger han. Enligt Bolund beror de minskade utsläppen under Alliansen på att den styrde under en lågkonjunktur och oljepriser som gjorde att man fick ”hjälp på vägen”. Delade meningar om flygskatt Även när det gäller flygskatten var det delade meningar mellan debattörerna. Miljöpartiet menar att flygskatten är nödvändig. – Det krävs mod för att kunna förändra världen. Vi har emot många mäktiga intressen infört en flygskatt i Sverige. Nu ser vi resultaten att människor väljer tåget före flyget och att utsläppen från flygen äntligen börjar minska, säger Per Bolund. MP vill att det inom EU ska finnas en minimumnivå för flygskatt. Annie Lööf har svårt att se hur många andra EU-länder skulle gå med på en sådan sak, och vill i stället skärpa det befintliga systemet. – Vi vill höja priset på utsläpp och se till att man får effektivare flygvägar och att man minskar utsläppen på det sättet, säger Annie Lööf. Se mer i spelaren ovan. Dela Dela

