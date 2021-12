Trots insatserna – många ovaccinerade i vissa områden

Folkhälsomyndigheten har delat upp Sverige i knappt 6 000 mindre områden. I sex procent av de områdena, 340 stycken, är vaccinationsgraden lägre än 70 procent. Det är förbättring jämfört med tidigare i höst då tio procent av områdena inte hade nått 70 procent vaccinerade med minst en dos.

– Så länge andelen vaccinerade ökar är man ju på väg i rätt riktning, sen kan man alltid göra mer. Men regionerna försöker hela tiden skruva på det här och anpassa insatserna efter det behov som finns lokalt, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Inte ens hälften vaccinerade i vissa områden

Lägst ligger vissa av områdena i stadsdelarna Rinkeby i Stockholm, Rosengård i Malmö och Gårdsten i Göteborg där inte ens hälften är vaccinerade. Men det finns också områden där andelen vaccinerade ökat kraftigt under hösten, Tjärna ängar i Borlänge till exempel har gått från 49 till 67 procent vaccinerade.

SVT:s genomgång visar att det ofta är socioekonomiskt utsatta områden som har lägst andel vaccinerade. Bland de områden som har max 70 procent vaccinerade finns till exempel mer än hälften i områden som finns med på polisen lista över utsatta.

– När man undersöker detta så är det ännu väldigt många som är oroliga, man har frågor och man behöver få information från någon som man har förtroende för och det är ju förstås ett väldigt personalintensivt arbete, säger Emma Spak vid SKR.

Riktade insatserna ska fortsätta

SKR konstaterar i sin senaste månadsrapport kring vaccinationsarbetet att insatserna för att nå ovaccinerade kräver mycket resurser per given dos. Men enligt Emma Spak finns inga planer på att minska de riktade insatserna, trots att det övriga vaccineringsarbetet med den tredje dosen till fler grupper nu gått in i en ny fas.