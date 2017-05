Ännu oklart om Julian Assange lämnar ambassaden

Strax efter att Åklagarmyndigheten gått ut med att man lägger ner utredningen mot Julian Assange la han upp den här bilden på twitter, dock utan bildtext. Foto: Skärmdump Twitter

Förundersökningen om misstänkt våldtäkt mot Julian Assange läggs ned. Wikileaksgrundaren är både glad och lättad.

”Serious, Oh My God”, skriver han i ett sms till sin svenske advokat Per E Samuelsson.

Samtidigt är det oklart om han kommer att lämna ambassaden.