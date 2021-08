Är neandertalare de första konstnärerna på jorden?

Neandertalare kan ha varit mer lik den moderna människan än vad man tidigare trott. Röda ockrapigment som hittats på droppstensformationer i Ardales-grottan utanför Málaga i södra Spanien visar nämligen på att de hade en förkärlek till att skapa konst.

Grottmålningarna skapades av neandertalare för cirka 65 000 år sedan, vilket möjligtvis gör dem till de första konstnärerna på jorden, enligt en ny studie som publicerats i vetenskapstidskriften ”Proceedings of the National Academy of Sciences”.

”Förändrar vår inställning till neandetalare”

Pigmenten målades vid olika tidpunkter, upp till 15 000 till 20 000 år emellan, vilket visar att de inte uppstått på naturlig väg.

De nya rönen är ett ytterligare bevis på att neandertalare, som utplånades för omkring 40 000 år sedan, inte var osofistikerade släktingar till Homo sapiens, vilket de länge betraktats som.

– Det viktiga är att det här förändrar vår inställning till neandertalare, säger Joao Zilhao, en av studiens författare.

Enligt Zilhao har ockrapigmenten stänkts på droppformationerna, möjligen i samband med ritualer.