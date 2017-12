Arbetsförmedlingen bjöds på vin av Svenskt Näringsliv – ”Olämpligt”

Arbetsförmedlingens ledning har länge varit tydlig med att myndigheten måste förbättra relationen till Sveriges arbetsgivare.

I Gävle ordnades i februari en branschträff med företagare och arbetsgivarorganisationer – med en avslutande after work på en nöjeskrog.

Där stod glas uppställda med mousserande vin för var och en att ta av. Krögaren förklarade också att de närvarande kunde få rabatt på krogens show.

Två anmälningar

Redan under kvällen ifrågasattes upplägget, och myndigheten har under året fått in två anonyma anmälningar.

”Att under beordrad och betald övertid kunna dricka gratis alkohol – genom att dricka obegränsat antal glas mousserat vin hos en kund, arbetsgivare i dennes festlokal framstår i dag i ämbetsmannarollen som unikt” står det i den ena.

En internutredning slår nu fast att agerandet var olämpligt.

Av utredningen framgår att en av cheferna förstod att det skulle serveras alkohol, men att hon var mest fokuserad på att den inte skulle betalas av Arbetsförmedlingen. ”Jag står för notan”, ska representanten för Svenskt Näringsliv ha svarat.

”Kan vara Pommac”

Andra chefer säger sig ha blivit överraskade av alkoholen. ”Att det på inbjudan stod bubbel betyder inte enligt XX att det handlar om alkohol, utan det kan vara Pommac”.

Uppgifterna om hur många arbetsförmedlare som besökte restaurangen varierar mellan 25 och 45.

En högre chef har nu haft ”korrigerande samtal” med de ansvariga cheferna, och myndigheten kommer att gå ut med en uppdaterad interninformation om etiska regler. Däremot kommer ärendet inte att polisanmälas.

Har du tips om misstänkta oegentligheter på Arbetsförmedlingen eller på andra håll? Hör av dig till SVT:s reporter.