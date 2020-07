Arbetslösheten ökar till finanskrisnivåer

Arbetslösheten bland ungdomar ökade kraftigt i juni, upp med 8,7 procent till 32,3 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Totalt var över en halv miljon personer, 557 000, arbetslösa i juni. Det motsvarar en arbetslöshet på 9,8 procent.

– Vi pratar om en ökning på 150 000 personer jämfört med i juni förra året. Det är en ökning med 2,6 procentenheter, säger Marija Kamath, statistiker och utredare på SCB.

Rensar man bort för säsongseffekter under sommaren, då bland annat många studenter anmäler sig som arbetssökande, lyfter arbetslösheten till 9,2 procent enligt SEB-ekonomen Olle Holmgren. Det är något högre än väntat och den högsta nivån sedan finanskrisen.

– Vi är i princip tillbaka på toppen av arbetslösheten under finanskrisen. Toppen en enskild månad under 2009 låg på 9,3 procent säsongsrensat, säger Holmgren.

Sysselsättningen har minskat med 148 000 personer till 5 101 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,7 procent.

”Fortsätter uppåt”

SEB räknar med att nedgången fortsätter till slutet av året eller in i början av 2021, ned till en arbetslöshet på kanske 10,5 procent säsongsrensat. I Riksbankens prognos nås toppen på 9,6 procent under tredje kvartalet 2020.

– Det finns all anledning att tro att arbetslösheten fortsätter uppåt under andra halvåret och kanske även en bit in på nästa år, säger Holmgren.

Mycket allvarligt

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark beskriver läget som mycket allvarligt. Läget på arbetsmarknaden är ”osäkert, svårbedömt och förändras snabbt”, enligt ministern.

”Hur djup och hur utdragen nedgången kommer att bli är för tidigt att säga men det står klart att arbetslösheten kommer att öka. Samtidigt ser vi att antalet varsel planat ut i takt med att allt fler anställda omfattas av korttidsarbete. Det är ännu för tidigt att utvärdera reformen, men den bild vi får är att regeringens krisåtgärder hittills har gett effekt”, skriver hon i en kommentar till TT.

”Korttidsarbete har bidragit till att här och nu rädda många jobb och gett både företag och löntagare en bättre möjlighet att övervintra krisen.”

Hon skriver att det blir ”avgörande för framtiden” att de unga som nu är utan jobb hittar en väg in på arbetsmarknaden.

”I en svår tid på arbetsmarknaden är möjligheten till en första erfarenhet av arbetsmarknaden extra viktig. Regeringen har tillfört ytterligare 100 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna erbjuda unga jobb i höst.”