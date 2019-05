Artdöden i världen kartläggs av ledande forskare

Det har tagit tre år för 150 experter att sammanställa tusentals forskningsrapporter om läget för växter och djur i naturen. Nu sitter företrädare för 132 länder samlade i Paris och diskuterar en slutrapport om den biologiska mångfalden, i den vetenskapliga expertpanelen IPBES.

De filar på detaljerna för att samtliga medlemsländer ska kunna enas och godkänna rapporten som publiceras den 6 maj.

Men det står redan nu klart att alltfler arter har försvunnit eller hamnat på listan över hotade arter. Det är dock svårt att veta eftersom forskningen om till exempel insekter är ofullständig, vilket SVT Nyheter nyligen berättade.

Fjärilsarter hotade

I Sverige klarar sig däggdjur, trollsländor och många kärlväxter förhållandevis bra, medan många fjärilsarter och skalbaggar har det svårare, enligt Naturvårdsverkets senaste rapport.

Nya arter upptäcks också ständigt. Årligen namnges omkring 18 000 nya arter på jorden, enligt College of Environmental Science and Forestry i New York.

Jordbruksfågelarter minskar

När det gäller fåglar finns tillförlitlig forskning som visar att särskilt arter av jordbruksfåglar minskar, även i Sverige. Men variationerna i landet är stora.

I de södra och östra delarna av Sverige går det bättre för fåglarna än i de västra och norra delarna. Temperatur, nederbörd och förändringar av jordbruk och skogsbruk är faktorer som påverkar bestånden.

Sverige deltar

Cecilia Lindblad från Naturvårdsverket är på plats på konferensen i Paris.

Vad hoppas du att rapporten kommer att leda till?

- Den kommer att ge politiker ett seriöst underlag för beslut. Vi kan visa att allt hänger ihop, att till exempel ändrad markanvändning påverkar hela ekosystemet. Vi måste ändra vårt sätt att leva.

Kommer rapporten att godkännas av medlemsländerna?

- Ja, det kommer att gå igenom. Vi arbetar på ett demokratiskt och transparent sätt där vi går igenom mening för mening så att vi kan uppnå enighet.