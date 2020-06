Anders Rådberg, Mats Rådbergs bror, bekräftar för Aftonbladet att artisten gick bort natten till lördag. Mats Rådberg hade kämpat mot cancer sedan i september förra året.

Den svenska countrystjärnan hade flera framgångar under 70- och 80-talet och deltog bland annat i melodifestivalen 1977 med låten ”Du och jag och sommaren”. 1983 hade han en hit med låten ”Peta in en pinne i brasan”. Under sin karriär släppte han 24 album. Flera av skivorna spelade han in tillsammans med bandet Rankarna.