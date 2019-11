Beatrice Ask (M). Arkivbild. Foto: Naina Helèn Jåma/TT

Ask (M): ”Kalla in försvarsberedningen”

Ordföranden i försvarsutskottet, Beatrice Ask (M) vill kalla in den politiskt sammansatta försvarsberedningen på nytt. Det säger hon efter att Försvarsmakten sagt att det saknas 55 miljarder till 2030 om försvarsberedningens förslag ska genomföras. Ask ifrågasätter Försvarsmaktens beräkning.

Moderaternas försvarspolitiska talesperson Beatrice Ask reagerar kraftigt på Försvarsmaktens analys av försvarsberedningen överenskommelse. – De säger att det blir dyrare. De säger också att de vill skjuta på en hel del av det försvarsberedningen föreslår. Jag tycker att vi ska kalla in försvarsberedningen så att vi får analysera vilka förändringar man gör, säger Beatrice Ask till SVT. "Balansen ändras" Hon tillägger att den politiskt sammansatta försvarsberedningen arbetat i två år med att utforma inriktningen på det svenska försvaret under åren 2021 till 2025. På fredagen sa Försvarsmakten att det saknas 55 miljarder fram till 2030 om det ska gå att genomföra försvarsberedningens förslag. – Vi la ett förslag som helhet. Om försvaret vill ändra i det, skjuta på vissa saker, så ändras balansen. Då måste vi ha rimliga möjligheter om vi delar den uppfattningen. – Det är visserligen regeringen som har ledartröjan, men jag tror att det ligger i allas intresse att vi får en bred uppslutning kring en sådan stor satsning. Enligt försvaret är det bara tre fjärdedelar av det som är beställt som går att genomföra. Är inte det ett underbetyg till försvarsberedningen? – Det ifrågasätter jag. Det är därför jag vill granska det ganska noga, säger Ask. Fakta Försvarsberedningen Fakta Försvarsberedningen Visa I augusti enades S-MP-regeringen och samarbetspartierna C och L om höjda försvarsanslag, enligt försvarsberedningens förslag, till nivån 84 miljarder kronor år 2025. Det ska bara delvis finansieras med en ny bankskatt, vilket meddelades i augusti. Den föreslagna satsningen innebär att anslagen till försvaret utökas i en trappa med fem miljarder extra per år från 2022 till 2025. Bankskatt finansierar bara försvarets förstärkning 2021. Resten av finansieringen under de kommande åren fram till 2025 ska man återkomma till, har regeringen sagt. Beräknat på kostnadsläget 2019 motsvarar de svenska försvarsutgifterna 1,5 procent av bruttonationalprodukten (BNP) år 2025. År 2018 var Sveriges försvarskostnader de lägsta i Skandinavien i förhållande till BNP, enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Sipri. Källa: SVT/Regeringen/Sipri

