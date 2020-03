Mycket talar för avblåst avtalsrörelse – en miljon svenskar berörs

– Det är ju den osäkra situationen som råder nu både möjligheterna att genomföra förhandlingarna och vilka förutsättningar som kommer att finnas i samhället och ekonomin säger, Erland Olauson, opartisk ordförande för förhandlingarna om ett nytt industriavtal.

Han kan inte erinra sig att man någonsin tidigare tagit till den här åtgärden.

Under tiden vill man att gällande avtal förlängs till den 31 oktober. Nu har parterna tills i morgon fredag klockan 13:00 på sig att svara. IF Metall och Unionen svarar att man återkommer under fredagen med kommentarer. Teknikföretagen säger samma sak.

En miljon industriarbetare berörs

Förhandlingarna berör runt en miljon personer i industrin, men sätter också det så kallade märket, den nivå som också resten av lönebildningen och avtalen brukar förhålla sig till.

Under 2020 skulle arbetsgivarorganisationer och fackföreningar förhandla kollektivavtal som reglerar löner och arbetsvillkor för drygt 2,8 miljoner löntagare. Tidigare i veckan sade fackförbundet Kommunal att man vill skjuta upp sina förhandlingar med Sveriges kommuner och regioner om ett nytt avtal.