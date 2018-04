Bedragarna tömde Roberts sparkonto på några minuter

SVT har träffat en av dem som blivit lurad av bedragare som utnyttjar bank-id. Robert Bubini från Stockholm väcktes en sen kväll i höstas när han hade somnat till i soffan.

– Telefonen ringer 21.50 och en man frågar om han har kommit till Robert Bubini. Han kunde mitt personnummer och jag svarar att det stämde, säger Robert Bubini.

Uppger att de vill hjälpa

Mannen berättar att han kommer från banken Nordeas säkerhetsavdelning och han uppger sitt namn och anställningsnummer som han säger att Robert ska anteckna. Han säger att han ringer för att berätta att en stor transaktion just nu håller på att genomföras i Frankrike.

– Jag blir stressad och säger att jag ligger hemma i soffan och att jag inte alls befinner mig i Frankrike. Mannen lugnar mig och säger att det inte är några problem. Han kan stoppa transaktionen om jag bara går in och bekräftar min identitet via mitt mobila bank-id.

Blir av med 129 000

Men det som Robert inte vet är att bedragaren redan har skrivit in hans personnummer på Nordeas internetbank och begärt att logga in med bank-id. Så när Robert tror att han legitimerar sig mot bankens säkerhetsavdelning loggar han i själva verket in bedragaren på sin internetbank.

– Sedan säger han att om jag bara legitimerar igen så är transaktionen stoppad. I samma veva som jag gör det fattar jag misstankar. När jag senare går in på min internetbank ser jag bara att det försvinner pengar från mina sparkonton. Men jag kan inte stoppa det, säger Robert.

Under minuterna som följer för bedragarna sammanlagt över 129 000 kronor från Roberts konton, till en för honom okänd person.