Barn under 15 år transporterar vapen åt kriminella nätverk

Avslöjanden genom hackningen av den krypterade tjänsten Encrochat, där kriminella personer har kommunicerat, har polisen nu fått en klarare bild över hur barn under 15 år utnyttjas av nätverken.

– Vi ser att det finns alldeles för många barn som hanterar narkotika och vapen åt äldre kriminella personer. Men vi ska också ha klart för oss att de äldre kriminella är ofta också barn i 16-17 årsåldern, säger Bohman.

Men ännu är det mycket få fall av inrapporterade vapenbrott som involverar en misstänkt person under 15. Det visar statistik SVT har begärt ut från polisens nationella operativa avdelning, NOA.

Men enligt Bohman, kan det röra sig om ännu fler barn än vad som framgår i antalet anmälningar.

– Min syn bygger väldigt mycket på underrättelse och där ser vi en oroväckande utveckling. Det är snarare med det jag bygger min lägesbild än med det som syns i statistiken, säger han.

Stockholm sticker ut

Barn under 15 år som har anmälts för innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol under perioden 2018-2020 runtom i landet, ligger på en någorlunda jämn nivå. Men under de första sex månaderna av 2021 har nästan lika många barn anmälts för vapenbrott, som under hela tidigare år.

Flest fall är det i Stockholm. Fram till juni i år har lika många anmälningar kommit in för annat än grovt vapenbrott, som under hela 2020. En oroväckande utveckling, menar Bohman.

– Jag tror att alla förstår hur problematiskt det är att barn hanterar vapen.

Oron växer bland föräldrar

För småbarnsmamman, Istou Njie, är oron stor. Hon är medveten om hur de äldre kriminella i hennes bostadsområde i Sollentuna i norra Stockholm, utnyttjar yngre barn och vågar därför inte låta hennes barn leka fritt.

– Jag vill flytta någonstans där barnen kan ha det lugnt. Men var någonstans? Överallt hör vi om samma sak, säger hon.

För lokalområdespolischefen Christoffer Bohman kommer identifieringen av unga personer som rör sig runt de kriminella nätverken vara en viktig satsning i höst.