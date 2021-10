Sjukhuschefen om RS-viruset: Då ska du söka vård

RS-virus, respiratoriskt syncytievirus, smittar lätt och de flesta barn blir sjuka någon gång under sina första två år. Infektionen är vanligare under vinterhalvåret. Viruset sprids vid nära kontakt med infekterade personer, via droppar i nysningar och hostningar eller genom kontakt med smittade föremål. Infektionen ger ofta samma symptom som en vanlig förkylning.

Om du ska söka vård på en vårdcentral eller en akutmottagning beror bland annat på barnets ålder och hur sjukt barnet är. Ju yngre barnet är desto snabbare ska du söka vård.

God handhygien är ett bra sätt att undvika smitta.

För de sköraste spädbarnen finns förebyggande behandling

