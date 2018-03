Bedragare försöker lura Försäkringskassans kunder

Bedragaren som uppgivit att hen ringer från Försäkringskassan har i telefonsamtalen bett om bank-id för att kunna göra en utbetalning av etableringstillägg. Etableringstillägg är pengar man får när man deltar i ett etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen, eller är nyanländ i Sverige.

– Vi vet inte exakt hur bedragaren har uttryckt sig, men vi vet att personen har bett om bank-id, säger Anette Eriksson på Försäkringskassans pressjour.

Något som myndigheten aldrig skulle be om över telefon säger man. Uppdatering av till exempel kontonummer sker alltid genom att man själv loggar in på ”Mina sidor” eller att man skickar in en pappersblankett till myndigheten.

Kontaktat polisen

Det är i nuläget oklart hur många av Försäkringskassans kunder som har blivit kontaktade.

– Ett par personer har hört av sig till oss och i dag gick vi ut med varningen på vår hemsida.

– Vi har även kontaktat polisen, det gör vi alltid när något sådant här inträffar, säger Anette Eriksson.

Försäkringskassan uppmanar alla att aldrig lämna ut sitt kontonummer eller liknande via telefon.