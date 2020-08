FHM: Bekräftade coronadödsfall ger inte hela bilden

• Under normala omständigheter så följer dödstalen en relativt jämn årscykel, där fler dör under vintermånaderna än under sommarmånaderna på grund av bland annat halkolyckor och influensasäsongen.

• När vi tittar på antalet dödsfall per vecka de senaste fem åren så ser vi att det vanligtvis brukar röra sig mellan knappt 1 500 till drygt 2 000 per vecka.

• SVT Nyheter redovisar överdödligheten under coronavåren här.

• På grund av hur överdödligheten, också kallat z-värdet, räknas ut kan en jämförelse mellan länder lätt misstolkas, eftersom z-värdet hos länder med mindre befolkning ofta blir mindre. Därför har SVT valt att inte jämföra länders z-värden.