Benam Javoni blev biten av en orm: Mådde väldigt dåligt

Benam Javoni höll på att ta ner belysning i ett träd vid sin krog klockan 03.00 på natten eftersom det började regna när han blev biten.

– Jag skulle plocka ner belysningen som vi hade haft under kvällen när jag kände hur det började att slingra sig något kring mitt ben. Jag tittade ner och då såg jag att det var en orm som letade sig in under byxbenet.

Benam Javoni kände inte att han blivit biten.

– Jag kände ingenting. Det var först någon timme senare när jag satt på bussen som jag började må väldigt dåligt. Jag åkte till sjukhuset och fick serum bland annat. Efter några timmar fick jag åka hem. Men nu en vecka efter så gör det fortfarande ont i benet säger, Benam Javoni till SVT Nyheter.