Bensin- och dieselpriset skenar

Efter morgonens höjning kostar en liter bensin 20:14 kronor medan dieseln nu kostar 22:67 kronor, enligt de rekommenderade priserna på bemannade stationer.

På torsdagen steg oljepriset med 7-8 dollar fatet till uppemot 104 dollar för Nordsjöoljan, den högsta nivån sedan 2014. På fredagen har oljepriset på världsmarknaden vänt ner något.

De bakomliggande orsakerna kan förklaras genom tre faktorer, enligt Christian Kopfer, oljeanalytiker vid Nordea. Att den svenska kronan försvagats mot dollarn och det faktum att världen konsumerar allt mer olja samtidigt som det investeras mindre i fossila bränslen är två underliggande aspekter. Till detta kommer kriget i Ukraina som ett brev på posten.

– Det finns en oro på marknaden, kommer Ryssland att fortsätta exportera olja i samma utsträckning som tidigare?

Ryssland är världens största exportör av råolja och Europa står för femtio procent av Rysslands oljeintäkter. När det kommer till oljehandel behöver alltså Ryssland och Europa varandra – ett känsligt förhållande som de sanktionspaket som hitintills lagts fram inte velat störa.

Återhämtning på börsen

Strax före klockan 11 ligger OMXSPI på plus 0,2 procent, efter att ha pendlat lite under förmiddagen. Bland storbolagen pressar Volvo (minus 0,9 procent), Sandvik (minus 0,7 procent) och Autoliv (mins 0,5 procent) ned indexet. Electrolux, Boliden och Autoliv hör till vinnarna under förmiddagen.

I Europa stiger också de ledande börserna. London är upp 1,2 procent, Paris plus 0,5 procent och Frankfurt 0,4 procent.

Återhämtningen ses som en reaktion på sanktionsbeskeden som kom under torsdagskvällen.

– En lättnadsreaktion på vad som hände i USA och att sanktionerna inte blev så kraftiga, säger Maria Landeborn, strateg på Danske Bank.

Breda börsindex i USA steg med 1,5 procent under gårdagskvällen, och även Asienbörserna hakade på. Oljepriset vände ner igen. Bedömare tolkar det som en direkt reaktion på att svaret på Rysslands invasion av Ukraina inte blev så kraftfullt som möjligen väntades, och att man från väst låter bli energimarknaderna.

”Ekonomiskt är sanktionerna värre än kriget”

Det kan fortfarande komma hårdare sanktionerna om trycket ökar. Men i väst finns också en oro för att alltför hårda sanktioner ska slå mot de egna ekonomierna i för hög utsträckning.

– Strikt ekonomiskt är sanktionerna värre än kriget. Ukrainska och även den ryska ekonomin är förhållandevis små, säger Landeborn.