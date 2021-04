Bergström: Bra att börja planera för att dela med sig

Det är inte aktuellt att dela med sig av Sveriges vaccindoser förrän svenska folket vaccinerats säger socialminister Lena Hallengren (S). Detta trots att Sverige har avtal för fler doser än nödvändigt.

– Ett rimligt ställningstagande, alla EU-länder gör på samma sätt. Sen skiljer det sig hur förberedd man är på att dela med sig till andra länder och hur väl man har kopplat upp sig till de olika mekanismer som satts upp, säger Sveriges vaccinsamordnare, Richard Bergström.

Att diskussionen om att dela med sig kommit upp ser han som positivt och inget som behöver vara till Sveriges nackdel.

– Sverige har 35 miljoner doser andra halvåret. Doser som förhoppningsvis inte ska användas. Bara för att man börjar med planeringen att dela med sig så behöver det inte betyda att det är Sverige som kommer få behöva vänta längre. Jag tror faktiskt man kan ha båda delarna.

Vaccin i överflöd

Enligt Bergström har regeringen gått över från ett system med mål-datumet sista juni till att ha ett system med prognoser och ett bortre mål som nu är satt till mitten av augusti. Då ska alla ha fått minst en dos, säger Bergström.

– Tittar man på leveransprognosen så ser man att vi får jättemycket doser fram till sista juni och jättemycket i juli. Så det blir kanske redan i juli, definitivt under augusti eller september som vi har enorma mängder vaccin. Vi får faktiskt lika mycket under kvartal tre som vi fick under hela första halvåret.

Större delen av de vaccinen kommer Sverige inte behöva enligt Bergström.