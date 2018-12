Beskedet: Åtal väckt mot terrormisstänkta

Enligt åklagarens pressmeddelande ska de tre som åtalas för att förebereda ett terrordåd ha ”skaffat och förvarat stora mängder kemikalier och annan utrustning i avsikt att bland annat döda och skada andra människor.” Man skriver också:

”Om terroristbrottet hade fullbordats hade det allvarligt kunnat skada Sverige”

Pengar till IS

Enligt åklagaren, som inte låter sig intervjuas, ska de sex männen vid ett stort antal tillfällen ha chattat med varandra om de misstänkta brotten. Åklagaren åberopar bland annat en mängd chattkonversationer och sökningar på nätet, som ska styrka att tre av männen planerade att begå ett terrorattentat samt att de har någon form av koppling till terrorrörelsen IS, Islamiska staten.

Huvudförhandlingen väntas kunna börja i Solna tingsrätt den 7 januari och avslutas i början av februari 2019. Samtliga inblandade har under förundersökningen nekat till brott.

Kristofer Stahre är försvarsadvokat för en av de män som åtalas för båda brotten:

– Åtalet är beklagligt eftersom min klient är oskyldig. Det verkar som om åklagaren är osäker och vill att domstolen ska avgöra frågan i stället för att fatta beslutet själv.

Vad ser du för brister i åtalet?

– Att det inte finns någon direkt bevisning till att min klient är skyldig till den påstådda brottsligheten, utan allt bygger på indicier.

”Kan användas i byggbranschen”

Hur förklarar din klient kemikalierna som polisen framhåller som bevis?

– Det förklarar jag på huvudförhandlingen, men det är väl känt att de kan användas även i lagligt syfte, exempelvis i byggbranschen.

Fem av de sex personerna som åtalas har suttit häktade en längre tid. Tre av dem greps i slutet av april under uppmärksammade former när polis slog till mot adresser i jämtländska Strömsund, där bland annat ett antal behållare beslagtogs, samt i Akalla i norra Stockholm. Ytterligare tre greps och häktades senare under året.

Säpo: ”Avvärjt terrordåd”

Samtliga åtalade kommer från de centralasiatiska länderna Uzbekistan och Kirgizistan. De är födda mellan 1972 och 1994. Minst en av dem har enligt uppgifter till TT tidigare ha haft kontakt med sin landsman Rakhmat Akilov, som dömts till livstids fängelse för terrordådet på Drottninggatan 2017.

Under utredningen har åklagare och polis varit mycket förtegna om hur misstankarna ser ut i detalj, men i december sade Säpo att man tack vare razzian mot de misstänkta lyckades avvärja ett terrordåd. Enligt häktningsframställan ska brotten ha begåtts någon gång mellan den 1 juli 2017 och den 30 april 2018, då polisen slog till.