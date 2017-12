Oklart besked för svårt muskelsjuka barn – kan få världens dyraste medicin

• Spinala muskelatrofier är en grupp ärftliga sjukdomar där motoriska nervceller i hjärnan och ryggmärgen bryts ned. Det leder till muskelsvaghet och muskelförtvining.

• Patienter med SMA har brist på ett protein som behövs för att de ska kunna använda sina muskler.

• Det finns flera olika typer av SMA. Vid de svårare formerna blir patienterna till slut nästan helt förlamade.

• Känseln är normal, liksom den kognitiva utvecklingen och ögonens rörelser.

• Risken för infektioner, framför allt lunginflammation, är stor eftersom barnen har svårt att hosta upp slem. Infektionerna tillsammans med tilltagande svaghet gör att flertalet barn med SMA I avlider i andningssvikt före tre års ålder, oftast redan under det första levnadsåret.

• Varje år insjuknar 4-8 barn i Sverige den svåraste formen av SMA I.

• 2-3 barn per år insjuknar i SMA II respektive SMA III.

• Det finns ännu ingen botande behandling för spinal muskelatrofi och insatserna inriktas därför på att lindra symtom och kompensera för funktionsnedsättningar.

Källa: Socialstyrelsen, Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, Sahlgrenska akademin, The New England Journal of Medicine, NT-rådet.