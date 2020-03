Håkan blev av med lyktorna på Porschen – för andra gången på två månader

Under årets två första månader har bildelsstölderna i Stockholm tredubblats om man jämför med januari-februari förra året. Det är framförallt exklusiva bilmärken som Audi, BMW, Mercedes och Porsche som de specialiserade ligorna riktar in sig på. Tjuvarna riktar in sig på strålkastare, airbags och navigationssystem.

Backspeglar och däck är också lukrativt för tjuvarna.

– En ratt från en BMW kan man sälja för 22 000 kronor så det är väldigt stora pengar som de här brottsnätverken kommer över, säger Fredrik Lindstedt på Gränspolisen i Stockholm.

I en rapport från polisens Nationella operativa avdelning, NOA, pekas personer från forna öststater ut som de som ligger bakom stölderna och gränspolisen håller med.

– Det är internationella nätverk som stjäl bildelar i Sverige och det är ofta unga män som inte är speciellt kriminellt belastade. De kommer framförallt från Litauen och Rumänien, säger Fredrik Lindstedt.

Tullen prioriterar bilar som kör in i landet

– Vi lägger ungefär en procent av vår kontrolltid på bilar som lämnar Sverige. De övriga 99 procent lägger tullen på att kontrollera fordon, paket och personer som kommer in i Sverige, säger Peter Matsson som är biträdande chef på Tullen i Stockholm.

– De här strålkastarna tror jag är på en färja nu, det är min gissning. Jag tror det blir svårt att få tillbaka dem, säger Porsche-ägaren Håkan Eriksson.

Se mer i Veckans brott tisdag från kl 20 på SVT Play eller kl 22 i SVT1