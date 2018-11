Bilden ljuger – Gävle värmeverk ska inte utvinna kryptovaluta

Bolaget Swedblocks sajt innehåller två bilder av anläggningar som påstås vara aktuella för utvinning av kryptovaluta i Sverige. En av bilderna föreställer Gävle värmeverk, Johannesverket, som enligt Swedblock blir tillgängligt från mars nästa år.

När SVT kontaktar vd:n för Gävle Energi, Håkan Jönsson, ställer han sig helt frågande. När han tittar på hemsidan reagerar han starkt.

– Det är någon form av renommé-snylteri på vårt goda namn och goda rykte.

Så det stämmer inte att ni är aktuella för utvinning av kryptovalutor?

– Nej, det är inget vi tänker börja med i närtid.

”Positive government support”

Swedblock är ett av de bolag där dåvarande riksdagsledamoten Jörgen Andersson (M) gått in i styrelsen. Bolaget skriver på sin sajt att man har ”government connections” i form av ”close and positive government support and political connections to the Swedish parliament (Riksdagen).”

I ett mejlsvar till SVT uppger Swedblocks vd Henrik Wold att hemsidan kommer att ses över för att korrigera eventuella felaktigheter. Han tillbakavisar också alla uppgifter om att man inte skulle vara seriösa med sin verksamhet.

Efter svaret har formuleringen om ”government connections” plockats bort. Men bilden av Gävle värmeverk ligger kvar.

