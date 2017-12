Bilder vi minns från året som gått

Donald Trumps installation

En kombination av bilder från installationen av Donald Trump 2017 och Barack Obama 2009. Foto: TT/AP

20 januari svärs republikanen och fastighetsmogulen Donald Trump in som USA:s 54:e president. Bilder från tidigare installationer talar för att det kom betydligt färre till Trumps installation jämfört med tidigare presidenters, däribland Barack Obama. Det resulterade i ett bråk över publiksiffrorna där Vita huset anklagade medier för att ljuga.

Terrordådet på Drottninggatan

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Fredagen den 7 april skakas Sverige av ett terrordåd. Fyra personer dödades och 15 skadades i attentatet på Drottninggatan.

– Det var en overklig stämning att se poliserna komma med vapen i högsta hugg, har SvD:s fotograf Tomas Oneborg, som tog bilden, sagt till tidningen.

Kärlek och omtanke efter attentatet

Foto: Frida Sundqvist / SvD / TT

Terrorn bemöttes kort efter dådet av blommor, kärlek och en stor hjälpsamhet, bland annat under hashtaggen #openstockholm. En blomsterprydd polisbil blev något av en sinnebild för detta och den uppskattning många valde att visa polisen efter dess insatser.

Ett litet barn tittar på alla blommor som täcker en polisbil utanför varuhuset Åhléns under en tyst minut. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Två dagar efter dådet samlades över tiotusen människor på Sergels torg för en manifestation för kärlek och omtanke.

Löfven intar Gotland

Stefan Löfvens första tur i en stridsvagn förevigades under besöket på Gotland. Foto: Anders Wiklund / TT

I april besökte Stefan Löfven (S) och försvarsminister Peter Hultqvist också Gotland för att inspektera öns försvar och för att få en bild av hur det går med återuppbyggnaden av försvaret. Men det är kanske bilden på statsministern i stridsvagn 122 på Tofta skjutfält snarare än tv-inslaget som de flesta minns av besöket.

Kungen inviger museum i vikingahjälm

”När verkligheten överträffar dikten”, ”När kungen är kung” och ”Go Kungen!”, var några av kommentarerna på nätet efter att bilden uppmärksammats och fått spridning. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Senare samma månad tog Kung Carl XVI Gustaf på sig en vikingahjälm och invigde det nya vikingamuseet ”Vikingaliv” på Djurgården i Stockholm. Kungens hjälm blev en riktig snackis i sociala medier, och både hyllades och hånades.

Den vita älgen

Den numera världsberömda vita älgen är en 16-taggare som under sina 8 levnadsår har uppehållit sig i västra Värmland. Det tros finnas cirka 50 stycken i länet. Foto: Tommy Pedersen / TT

Under sensommaren siktades en ståtlig vit älg i Gunnarskog i Värmland. Den fångades på film av Edas kommunalråd Hans Nilsson, vilken spreds snabbt i Sverige och vidare ut i världen. Filmen på ”den vita älgen” har förmodligen setts av flera miljoner och älgens väl och ve har blivit något av en följetång.

”Blåsaren” – den makalösa molnbilden

”Det ser ut som en blåsare som blåser bort de mörka molnen med ljusa moln, och tar bort det onda med det goda, säger Per-Olov Broström. Foto: Per Broström

Per Broström i Mora var den enda som såg – och även lyckades fotografera – den fantastiska molnformationen den 2 augusti i år. Efter att bilden publicerades på SVT:s väderredaktions Facebooksida väckte den stort engagemang.

”Det är en sån där 'once in a lifetime', jag har visat den för alla jag träffat, och de tyckte jag skulle skicka in den till SVT, så det gjorde jag”, sa Per-Olov själv om bilden.

Supermåne över Sverige

Supermåne i Tyresö söder om Stockholm. Foto: Anders Åhlund

Fenomenet supermåne, när en fullmåne är som närmast jorden, inträffade senast i decembermörket. Bara en av årets 12-13 fullmånar är en supermåne. När vi bad om era bästa månbilder rasade de in.

Kulturministern i ”pappersklänning”

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och generalkonsul Tord Magnuson. Foto: TT

Det var som vanligt många finklädda gäster under den årliga Nobelfesten i Stockholms stadshus. En som stack ut och väckte uppmärksamhet var Alice Bah Kuhnke (MP), som dagen till ära var klädd i en vit papperskreation inspirerad av Arktis smältande isar.