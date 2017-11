Billiga boxviner bakom högre vinkonsumtion

Vi dricker allt mindre alkohol, men när det kommer till vin är trenden en annan. Samtidigt som den totala alkoholkonsumtionen minskat med 8 procent det senaste decenniet, har vindrickandet ökat och i dag är vin den ohotade ettan när svenskarna väljer sin alkohol.

Och en stor del av ökningen kan alltså, enligt forskarna, förklaras med svenskarnas förkärlek för boxviner.

– Vi kan slå fast att vi dricker mer vin i dag än vi skulle ha gjort om inte boxvinerna börjat säljas. Om vi slår ut det på hela den vuxna befolkningen i Sverige så innebär det tre glas extra vin i månaden. Och tittar vi bara på gruppen som dricker vin innebär det såklart ännu flera glas, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN och författare till rapporten som undersökt hur införandet av boxviner påverkat svenskarnas drickande.

Den mesta alkoholen som dracks i Sverige 2016 var vin. Följt av starköl, sprit, folköl och cider. Foto: Elsa Heideken/SVT Design

Priset det viktigaste

Det är främst två faktorer som drivit utvecklingen: Dels det relativt låga priset, dels förpackningen i sig.

– Det viktigaste är att priset är så pass lågt. I genomsnitt får man en flaska på köpet när man köper en box jämfört med om man skulle köpa samma mängd på flaska. Det handlar om 20-30 procent lägre pris. Den andra aspekten handlar om själva förpackningen – du får en stor volym alkohol som är relativt enkel att frakta och hantera, säger Mats Ramstedt.

Sedan boxvinerna introducerades på Systembolaget 1996 har vinförsäljningen nästan fördubblats.

2016 stod vinet för nästan 55 procent av Systembolagets totala försäljning och just boxvinerna står i dag för drygt hälften av vinförsäljningen.

Boxvinerna har tagit en allt större del av Systembolagets totala försäljning. Foto: Elsa Heideken/SVT Design

Bakgrunden till boxvinets introduktion på den svenska marknaden kan spåras till spritleverantören Spendrups, som på 90-talet ville lansera vin i en förpackning som rönt stora framgångar utomlands.

Men Systembolaget stretade emot då man insåg att boxvinerna skulle dra upp den totala försäljningen av vin.

Spendrups drev då saken till EU-domstolen som slog fast att det inte var förenligt med EU:s frihandelsavtal att diskriminera en viss typ av förpackning och boxvinerna började därmed säljas på Systembolaget.

Boxdrickare dricker 50 procent mer

Det har länge funnits ett stort intresse för vad bag in boxvinerna betytt för den ökade vinkonsumtionen i Sverige och många har gissat och dragit slutsatser, men det är först nu som en större studie undersökt detta på ett mer systematiskt sätt.

Förutom drivkrafterna bakom suget för boxvinerna har forskarna även kunnat se vissa skillnader i hur mycket man dricker beroende på vilken förpackning man väljer.

– Vi kan se att de som köper boxviner är personer som dricker relativt mycket. Man dricker i genomsnitt 50 procent mer vin än de som köper vin på flaska. Och man dricker också mer alkohol totalt sätt, säger Mats Ramstedt.

Man har också tittat på skillnaden mellan män och kvinnors konsumtion av lådvin och kommit fram till att de inte är så stora som många trott.

– Detta har utmålats som ett problem framförallt för kvinnor, men där ser vi att män och kvinnor som köper boxviner dricker ungefär lika mycket vin, säger Mats Ramstedt.

Föreslog en extra boxvin-skatt

Studien som presenteras i dag är både beställd och betald av Systembolaget, som nu måste förhålla sig till det faktum att man säljer vin till mängdrabatt – trots att det i alkohollagen finns ett förbud mot just det.

– Man får komma ihåg att Systembolaget aldrig ville ta in den här produkten i sitt sortiment av just den anledningen, man förstod att det skulle bli billigare per liter. Men man var tvungen att göra det, säger Mats Ramstedt.

Men i dag är boxvinerna alltså en stor del av Systembolagets sortiment och den nya studien från CAN kan åter göra mängdrabatten till en het politisk fråga.

2011 föreslog nämligen Systembolagets vd Magdalena Gerger i ett remissvar till vårbudgeten att regeringen skulle utreda en särskild tilläggsskatt för boxviner för att ”den svenska alkoholpolitiken skulle framstå som konsekvent”.

I Finland där man inte haft samma mängdrabatt på boxvinerna har försäljningen ökat mindre än i Sverige. Foto: Elsa Heideken/SVT Design

”Frågan är överspelad”

I dag är man dock försiktigare i sina uttalanden från Systembolaget.

Lennart Agén är presschef på Systembolaget och välkomnar studiens resultat, men säger att Systembolaget inte kan göra något åt mängdrabatten på boxviner.

– Systembolaget har inga möjligheter till det i dag. Det är möjligen via alkoholskatten som detta kan justeras.

– Men jag tror att frågan kommer att uppmärksammas nu i och med studien och resultaten kommer att debatteras av både politiker och andra i beslutsfattande ställning.

Men ni vet att boxvinerna driver upp vinförsäljningen och ändå är ert utbud så stort. Skulle ni inte kunna minska utbudet av boxviner, för att minska försäljningen?

– Teoretiskt sett är det möjligt att minska utbudet av boxviner. Men för oss är det viktigt att erbjuda vad våra kunder efterfrågar, säger Lennart Agén.

På finansdepartementet anser man dock att frågan om en extra skatt på boxvin är överspelad.

– Det finns inget att göra åt detta. Om man skulle göra något skulle vem som helst kunna gå till EU-kommissionen eller EU-domstolen och få en sådan skatt upphävd direkt, säger Mats Jakobsson, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson med ansvar för skattefrågor.