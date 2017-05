Billigaste solen i Albanien

Alldeles intill det kända grekiska resmålet Korfu ligger Albaniens relativt orörda semesterort Saranda. Här finns det rikligt med sol, närmare bestämt 84 soltimmar per vecka i juli. Om vädret ställs i relation till resekostnader i Saranda, kostar varje soltimme 41 kronor, enligt Forex banks solindex.

Det är en tredjedel av priset i Malaga och Phuket som kostar 124 respektive 130 kronor per soltimme. Vill man till Venedig och Brighton under samma period får man betala sex gånger mer, i snitt 267 kronor per soltimme.

Billiga USA-flyg

Den tredje dyraste staden i indexet är San Francisco. Men vad den amerikanska storstaden saknar i prisvärda soltimmar kan kompenseras med ett relativt lågt flygpris.

I sommar kan en resa till amerikanska kuststäder som San Francisco, Los Angeles och New York köpas 18 till 19 procent billigare än motsvarande period i fjol, visar statistik från resebyrån Ticket.

– Rent generellt går det att få tag på biljetter mellan 3.000-4.000 kronor till USA, beroende på kampanj, säger Karin Starkman Ahlstedt, kommunikationsansvarig på Ticket.

Anledningen till prisraset är hårdare konkurrens, enligt Ahlstedt.

Bokningar ökar

Prispressen går även att se för flygresor inom Europa, under samma period. Till exempelvis Berlin har flygpriset sjunkit med 11 procent till knappt 1.500 kronor. Samtidigt ligger snittpriserna för Paris och Prag i sommar på under 2 000 kronor.

Det har också lett till att bokningarna av storstadsresmål i Europa under juni och augusti har ökat med 19 procent, jämfört med samma period i fjol.