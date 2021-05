Bokningskaos i regioner – trots stabila vaccinleveranser

Regionledningen i Skåne gick under onsdagen ut och beklagade det bokningskaos som uppstod i veckan när fas 4 av covidvaccineringen inleddes i regionen. På flera håll i landet är bokningstrycket extremt högt, bland annat i Värmland och i Stockholm.

Detta trots att flödet av vaccinleveranser till Sverige ligger på en jämn nivå.

– Inflödet ser väldigt bra ut, från Pfizer och Moderna kommer vi få 500 000 doser per vecka från juni och framåt, nu ligger vi strax under det, säger Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström till SVT.

”Har kapacitet för att vaccinera unga”

I nuläget ser han inga orosmoln utifrån som riskerar att bromsa vaccinationstakten i Sverige.

– Pfizer och Moderna har visat att de har en väldigt stabil takt. Det skulle vara om det skedde någon riktig olyckshändelse i så fall. Det som varit ett frågetecken är hur många Astra Zeneca-doser som ska plockas in till landet, det tittar Folkhälsomyndigheten på och vid något skede kommer vi att sluta ta in det.

EU:s läkemedelsmyndighet väntas ge grönt ljus till att vaccinera 12-15-åringar med Pfizers vaccin under nästa vecka eller veckan därpå. Därefter ska Folkhälsomyndigheten avgöra om det är något som Sverige ska göra.

- Vi har kontrakten och volymer så att det räcker att vaccinera dem, men det är något som Folkhälsomyndigheten måste ta ställning till, säger Bergström.

Nya vaccinvarianter i december

I sommar börjar även Sverige ta in vaccindoser av tysktillverkade vaccinet Curevac, under förutsättning att Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner det. Enligt FHM:s prognoser blir det om man räknar med Curevac 8 miljoner doser till Sverige under juli till september.

EU har nyligen säkrat upp kontrakt med Pfizer för 1,8 miljarder doser mellan 2022-2023, för Sveriges del 40 miljoner doser. Detta för att vara beredd på vaccinering under kommande år och för att ha vaccin som är verksamt mot virusvarianterna. De vaccinen väntas komma ut på marknaden i december.

– Förhoppningsvis behöver vi inte ge det, förhoppningsvis ger våra befintliga vaccin tillräckligt med skydd, men i värsta fall måste vi vaccinera om hela befolkningen, säger Richard Bergström.