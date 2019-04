Bolund (MP): ”Vi har begått en del nybörjarmisstag”

Efter Miljöpartiets kraftiga tillbakagång sätter många tilltro till partiets kandiderande språkrör Per Bolund.

– Jag tror inte att man kan komma in och rädda en organisation, utan det är ett arbete vi gör tillsammans, säger kandiderande språkrör Per Bolund om krisen i Miljöpartiet.

Miljöpartiet gick kraftigt bakåt i valet 2018, jämfört med valet dessförinnan åkte partiet ut från kommunfullmäktige i 59 kommuner och saknar nu helt representation i nästan var tredje kommun. Enligt Bolund har det varit en tuff period att sitta i regering för första gången. – Vi har begått en del nybörjarmisstag. Men nu är vi inte nybörjare längre, nu har vi erfarenhet av att vara med och styra Sverige och vi ser nu hur den gröna politiken ger effekter, säger Bolund. Se mer i klippet ovan. Dela Dela

