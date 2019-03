Samma dag som Swedbanks bolagsstämma pågår meddelande banken att Birgitte Bonnesen sparkas som vd. Foto: TT/SVT Visa alla (2)

Birgitte Bonnesen sparkas som vd för Swedbank

Swedbank meddelade under torsdag förmiddag att Birgitte Bonnesen sparkas från sin tjänst som vd för banken. Tidigare under dagen gick Swedbanks storägare Alecta, AMF och Folksam alla ut med att de planerar att rösta nej till Bonnesens ansvarsfrihet. Detta efter den polisrazzia som genomfördes på bankens huvudkontor under onsdagen. Följ SVT Nyheters direktrapportering nedan.

Direktrapport · Swedbanks bolagsstämma 2019 Välkomna till SVT:s liverapportering med anledning av dramatiken i Swedbank. I dag håller Swedbank bolagsstämma. Bara någon timme innan den öppnas kom beskedet att banken sparkar vd Birgitte Bonnesen.

Tidigare på morgonen kom besked från flera av bankens storägare att man inte tänker bevilja Swedbanks vd ansvarsfrihet på stämman.

Avgörande för beslutet har varit att Ekobrottsmyndighetens förundersökning mot banken utökades till att, förutom insiderläckor, även omfatta grovt svindleri.

Tillsammans har ägarna Folksam, AMF och Alecta tillräckligt många röster för att få sin vilja igenom.

Bakgrunden är SVT:s avslöjande att det misstänks ha pågått omfattande penningtvätt i Swedbanks verksamhet i Baltikum. Misstankar som bankens ledning på olika försökt tona ned utåt.

Stockholmsbörsen stoppade handeln med Swedbanks aktie på grund av osäkerheten. Sedan avslöjandena kom i mitten av februari har Swedbanks börsvärde rasat med omkring en fjärdedel eller 60 miljarder kronor. Camilla Linder beviljas ansvarsfrihet med 99,6 procent av rösterna. Siv Svensson beviljas ansvarsfrihet med 99,6 procent av rösterna. Annika Poutiainen beviljas ansvarsfrihet med 99,6 procent av rösterna. Peter Norman beviljas ansvarsfrihet med 99,6 procent av rösterna. Anna Mossberg beviljas ansvarsfrihet med 99,6 procent av rösterna. Bo Johansson beviljas ansvarsfrihet med 99,8 procent av rösterna. Ordförande Lars Idermark beviljas ansvarsfrihet med 98 procent av rösterna.

