Börsen rasar i orosvåg

Lundin Energy stiger 6,1 procent, medan Saab stiger 11,6 procent.

För indextungviktare som klädkedjan H&M och lastbilstillverkaren AB Volvo faller aktiekurserna med nästan 8,0 respektive 5,9 procent.

Biltillverkaren Volvo Cars aktie faller 2,6 procent till lite drygt 54 kronor, vilket innebär att hela börsuppgången sedan börsintroduktionen i princip är utraderad.

Räntan på en tioårig svensk statsobligation är nere på 0,42 procent, vilket kan jämföras med 0,71 procent dagarna före det att ryska styrkor gick till attack in i Ukraina den 24 februari.

På kryptomarknaden faller bitcoin med drygt 2 procent till omkring 38 000 dollar, vilket kan jämföras med de historiska topparna nära 68 000 dollar så sent som i november i fjol.

Världsmarknadspriset på råolja lyfter med 8 procent till 127:50 dollar per fat efter att under nattens handel varit uppe över 139 dollar per fat som högst.

På valutamarknaden lyfter dollarn till 9:99 kronor, vilket innebär den svagaste kronkursen sedan 2002. Kronan faller även mot euron.

